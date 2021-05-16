Joshua ile Fury arasındaki unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak
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Joshua ile Fury arasındaki unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak

Joshua ile Fury arasındaki unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Büyük Britanyalı boksörler Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki ağır sıklet unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak.

Büyük Britanyalı boksörler Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki ağır sıklet unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak.

Fury, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fury-Joshua müsabakası, 14 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da. Tüm gözler dünyanın en büyük spor etkinliğinde olacak." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını, 31 yaşındaki Joshua ise Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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