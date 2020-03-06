Josep Borrell: Türkiye 'Avrupa kapıları açıldı oyununu bırakmalı', sığınmacılar sınırlara gitmesin
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Josep Borrell: Türkiye 'Avrupa kapıları açıldı oyununu bırakmalı', sığınmacılar sınırlara gitmesin

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara seslenerek, "Yunanistan-Türkiye sınırının açıldığına dair çıkan haberler uydurma. Sınırlara gitmeyin" uyarısında bulundu

06.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:59
Josep Borrell: Türkiye 'Avrupa kapıları açıldı oyununu bırakmalı', sığınmacılar sınırlara gitmesin

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'den Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara seslenerek, "Yunanistan-Türkiye sınırının açıldığına dair çıkan haberler uydurma. Sınırlara gitmeyin" uyarısında bulundu.


Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de konuşan Katalan siyasetçi Ankara yönetiminin yanlış bilgi yaymayı bırakması gerektiğini belirterek, "Kötü durumlarla karşılaşmak istemiyorsak, önce gerçeği bilmeliyiz. Artık bu oyuna bir son verelim." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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