Josef de Souza: 'Mevcut durumda bir takımı favori görmek imkansız' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Josef de Souza: "Mevcut durumda bir takımı favori görmek imkansız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Josef de Souza:

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak olan Borussia Dortmund maçı öncesinde konuştu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak olan Borussia Dortmund maçı öncesinde konuştu. Herhangi bir takımı favori olarak göremeyeceklerini söyleyen Josef, "Oynadığımız futbolla gruptan çıkmak mümkün" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte çıktığı basın toplantısında soruları yanıtladı. Şampiyonlar Ligi'nde her ülkenin en iyi takımlarıyla karşı karşıya geleceklerini söyleyen Josef, "Başa baş mücadele olacak. Biz de iyi bir takımız ve sahaya kazanmak için çıkacağız. Bugün modern futbolda tek bir takımı favori görmek imkansız. Mücadele eden, beraber hareket eden takımlar maçlarını kazanabiliyorlar. Oynayacağımız maçlarda favori bir takım görmüyorum. Birbirimizle iyi dayanışmamız olursa ve mücadele edersek tabii ki kazanabiliriz" dedi.

"Gruptan çıkmak mümkün"

Orta sahada kaliteli isimlerle birlikte oynadığını söyleyen Josef de Souza, "Kaliteli oyuncularla oynamak iyi hissettiriyor. Atiba, Pjanic çok kaliteli oyuncular. Topa sahip olma üstünlüğünü onlarla beraber yaşıyorsunuz. Geçen seneden bu yana bir çıkış yakaladı kulüp, bunda pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar oynadığımız futbolu oynarsak gruptan çıkmak da mümkün olur" diye konuştu. Josef son olarak taraftarla buluşmanın çok özel olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Bu sezon oynadığımız maçlarda taraftarımızla yeniden buluşmak bizim için çok özeldi. Şampiyonlar Ligi özel bir arena. Onlar da bu heyecanı bizimle birlikte yaşayacak ve bizleri destekleyeceklerinden şüphemiz yok" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi Acun Ilıcalı'ya sürpriz çağrı: Acun, kanalı aç herkes izlesin

Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi Acun Ilıcalı'ya sürpriz çağrı: Acun, kanalı aç herkes izlesin

 Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 önemli eksik

Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 önemli eksik

 Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim

Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gökhan Çıra Yeşim Salkım Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Josef de Souza: 'Mevcut durumda bir takımı favori görmek imkansız' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:39:21. #1.12#