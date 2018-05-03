Josef De Souza'dan Beşiktaşlıları Kızdıracak Paylaşım: Lütfen Golleri Bana Yazın
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza sosyal medya hesabından Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın Ülker Stadyumu'na çıkmamasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Instagram'dan flaş bir paylaşım yaptı.
"FENERBAHÇE 3-0 BEŞİKTAŞ"
Akhisarspor ile oynayacakları final maçının görselini "Road to Diyarbakır" yazısıyla paylaşan Josef, "Finaldeyiz. Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş. Lütfen golleri bana yazın." yazdı.
Josef'in bu paylaşımının ardından Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı futbolcuyu kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.
Josef, Brezilya basınına verdiği röportajda da Beşiktaş'ı suçlamış ve "Beşiktaş sahadan kaçtı. Bizim de başımıza geldi ama biz sahadan çıkmadık, oynamaya devam ettik" sözlerini kullanmıştı.
YORUMLAR (8)
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eminmisin kaçmadığına trabzonda topuklarınız bi yerlerinize vura vura kaçıyordunuz gerçi sen yoktun volkan ağabeyin iyi bilir sor anlatsın sana kanatsız kuş :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim ligimizde ne zamandan beri sahaya birsey atilmadan mac oynanmis. Yillardir Turk futbolunun en buyuk sorunu taraftarin sahaya yabanci madde atmasi. Ama simdiye kadar dogru durust tatil edilen mac olmamistir. Besiktasli futbolcular kusura bakmasin kendi takimlarini rezil ettiler. Heleki o quarasma atilan bozuk paradan hemen geri cekilip korner atmaktan vazgecti. Kaleci Tolga trubune parmak sallayip ne dedigi bile belli degil. Bence besiktas camiaasi ilk once kendi icerisinde bu adamlara adam akilli bi ceza vermeliydi. Kusura bakmasin kimse 50 bin kisinin onunde futbol oynayacaksan bozuk parada atilir bazen kendini bilmeyen adam cikar kufurde eder. Ama sen profesyonel futbolcusun ve Turkiyenin en buyuk kuluplerinde birinde oynuyorsun nasil olurda klubunu bu kadar kucuk dusurursun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sadakacılar sizi sadakacılarCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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sadakaya kaldınız sadakayaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bjk size sadaka verdi soza sadakanın ne oldugunu bilmezsin git bakanına sorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır