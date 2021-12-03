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Josef de Souza cezalı duruma düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Josef de Souza cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmanın 42'nci dakikasında sarı kart gören Brezilyalı orta saha Josef de Souza cezalı duruma düştü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmanın 42'nci dakikasında sarı kart gören Brezilyalı orta saha Josef De Souza cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Josef de Souza, mücadelenin 42'nci dakikada orta sahada Umut Bozok'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Ligde 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli orta saha oyuncusu, cezalı duruma düştü. Josef, Süper Lig'in 16'ncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.


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