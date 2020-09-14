Josef de Souza, Beşiktaş'ta Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA