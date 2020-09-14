Josef de Souza, Beşiktaş'ta
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Josef de Souza, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Josef de Souza, Beşiktaş'ta
14.09.2020 19:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:13

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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