Josef De Souza, Beşiktaş Göndermeli Paylaşım Yaptı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Kasımpaşa maçında takım arkadaşı Martin Skrtel'in başından yaralanması ile ilgili yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a imada bulundu.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı farklı mağlup ettiği mücadelede başından yaralanan ve 5 dikiş atıldığı belirtilen Martin Skrtel ile ilgili takım arkadaşı Josef'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"KAVGADAN KAÇMADIĞIN İÇİN TEBRİKLER MARTIN"
Sosyal medya hesabından Slovak futbolcunun yaralanmış görüntüsünü paylaşan Josef de Souza, "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin" yazarak Beşiktaş'a göndermede bulundu.
YORUMLAR (30)
-
korkak bjk liler buradan küfür edin sonra 2fendi beşiktaş deyin sizden olsa olsa çirkefliğin efendileri olurCevap Yaz 31 8 Yayından Kaldır
-
Kuduruyorlar köpek gibi Aykut ta iyice kabak tadı verdiCevap Yaz 6 68 Yayından Kaldır
-
Fenerin kopekleri amma havliyor bu aralar baslarina gelecek var aynu sarigol cingenesi gibilerCevap Yaz 8 95 Yayından Kaldır
-
anladılar yenilceklerini azizim işi bagladı bun lar terbiyesisizlerin önde gideni sen cok yaşa bjka herzaman yanın dayızCevap Yaz 9 65 Yayından Kaldır
-
DüzAdamCevap Yaz 7 21 Yayından Kaldır