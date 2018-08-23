Josef de Souza 12 Milyon Euro'ya Al Ahli'de
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'yı Al Ahli'ye 12 milyon Euro'ya sattı.
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'yı Al Ahli'ye 12 milyon Euro'ya sattı. Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadele yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12 milyon Euro (Onikimilyon Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."
(İHA)