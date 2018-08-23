Josef de Souza 12 Milyon Euro'ya Al Ahli'de

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'yı Al Ahli'ye 12 milyon Euro'ya sattı. Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadele yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12 milyon Euro (Onikimilyon Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

(İHA)