Jose Mourinho teknik direktörlüğe dönmeye hazır

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The Guardian'ın internet sitesinde

, 30 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır.













Jose Mourinho menajerliğe geri dönmeye istekli, ancak yeni bir macera için en doğru fırsatı bekliyor. Aralık ayında Manchester United’den kovulan Portekizli teknik adam, futbolu bir hayli özlediğini ve çok hırslı olduğunu belirtiyor. Mou’nun odak noktası ise İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ya da Fransa birinci ligleri.



Sky Sports’a konuşan Mourinho, düşünmek ve analiz etmek için zamanının olduğunu ve kendisinin çalışma azmiyle dolduğunu vurguladı: “Arkadaşlarım bana zamanın, temmuzun ve ağustosun tadını çıkar diyor ama açıkçası ben bunların tadını çıkaracak kadar mutlu değilim.”



“Kendi futbolumu özlüyorum. Benim için en zor şey, iş olanaklarına hayır demek oldu. Sabırlı olmam ve doğru olanı beklemem gerekiyor.”



Bugünlerde Almanca öğrenen tecrübeli futbol adamının hedefi spesifik olarak Bundesliga değil: “Beni herhangi bir kulüp beklemiyor, kimse kapıma gelmedi.” Mourinho’nun hedefi, Avrupa’nın beş büyük liginden birinde görev yapmak.



“Başka bir ülkedeki kulüpte şampiyonluk için savaşmaktan, özel bir şey oluşturmaktan ve o kulübü ülke seviyesinde farklı bir yere getirmekten bahsediyorsanız, kim bilir belki olabilir. Ama odak noktam en büyükler.”



Mourinho açıklamalarında, gelecekte milli takım menajerliği yapabileceğini de ima etti: “Ayda sadece bir maç mı? Çok fazla ofis zamanı, saha yok, maç yok… Avrupa Şampiyonası için iki yıl beklemek, Dünya Kupası için iki yıl daha beklemek… Hayır, bu bana göre değil. Ama bir gün belki, Portekiz olmazsa başka bir ülke olabilir. Çünkü Dünya Kupası’na ve Avrupa Şampiyonası’na gittiğimde, o turnuvanın merkezinde olduğumda, bir gün bu işi yapmak istediğimi hissediyorum. Sonra bu işin bana göre olmadığını düşünüyorum. Fakat belki bir gün… Ve o takım Portekiz ise kesinlikle gurur duyarım.”





Çeviren: Bora ULUSOY