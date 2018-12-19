Manchester United'dan Kovulan Jose Mourinho: Oyun Bitti, Alışveriş Yapmak İstiyorum
Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho, ayrılık sonrası sessizliğini bozdu. Mourinho, "Oyun bitti. Alışverişe gidip, yürüyüş yapmak istiyorum. Yapmak istediğim tek şey bu." dedi.
Manchester United'ın görevine son verdiği Jose Mourinho, sessizliğini bozdu.
Portekizli teknik direktör, ayrılık sonrası ilk kez konuşurken ''Neden duygularımı siz basınla veya taraftarlarla paylaşmalıyım? Artık oyun bitti! Siz de artık futbola geri dönene kadar bana saygı gösterin. Alışverişe gidip, yürüyüş yapmak istiyorum. Yapmak istediğim tek şey bu. Manchester United geride kaldı.'' sözlerini kullandı.
27 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK
Manchester United'dan 27 milyon euro tazminat alacak olan Mourinho, 144 maça çıkarken 84 galibiyet, 32 beraberlik ve 28 yenilgi aldı.
(Sporx)
YORUMLAR (6)
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Ne salak yorumlar bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Didier drogba bunu burak yilmazda fatih terimi teknik adam yapti chelsea ye donsende birsey yapamassin artik drogba da yok ye milyonlarini yat asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya sen ne manyak birisisin hic normal bir yorumunu görmeyecekmiyim sen dürbün yerine teleskop alsana hem daha net görürsün hem sacmalama krizlerin gelince üstüne falan oturursun öyle rahatlarsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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mal mal konuşma niye yapsınki adam müslüman değil bir kereCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gomolli hadi davran adam oştaCevap Yaz Yayından Kaldır