Manchester United'dan Kovulan Jose Mourinho: Oyun Bitti, Alışveriş Yapmak İstiyorum

Manchester United'ın görevine son verdiği Jose Mourinho, sessizliğini bozdu.

Portekizli teknik direktör, ayrılık sonrası ilk kez konuşurken ''Neden duygularımı siz basınla veya taraftarlarla paylaşmalıyım? Artık oyun bitti! Siz de artık futbola geri dönene kadar bana saygı gösterin. Alışverişe gidip, yürüyüş yapmak istiyorum. Yapmak istediğim tek şey bu. Manchester United geride kaldı.'' sözlerini kullandı.

27 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK

Manchester United'dan 27 milyon euro tazminat alacak olan Mourinho, 144 maça çıkarken 84 galibiyet, 32 beraberlik ve 28 yenilgi aldı.

(Sporx)