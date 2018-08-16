Dünyaca Ünlü Hoca Mourinho, Başakşehir'i Ziyaret Etti

DOLMADI:

KARDEŞİM DOLARIN DÜŞÜŞÜNÜN SAĞLANMASI İÇİN ÜLKEYE TABİİKİ DE DÖVİZ SOKACAKSIN BANKALARA BONO HAZİNE vs vs . BU KADAR BORÇ VE FAİZİN ALTINDAN NASIL KALKAR ÜLKE YOKSA BEN DOLARI TANIMIYORUM DİYEREK Mİ?? EZBERE KONUŞMAYIN BU İŞLER YAVAŞ YAVAŞ ÜRETİM YAPMAYA BAŞLAYANA KADAR BÖYLE DEVAM EDER . BU ARADA 2 AY SONRASINDA DOLAR ÇIKIŞINI YİNE SÜRDÜRECEKTİR. BU İŞ ADAMLARININ AKILLI Bİ OYUNU 3 GÜNLÜK DÜŞÜŞ.