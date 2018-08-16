Dünyaca Ünlü Hoca Mourinho, Başakşehir'i Ziyaret Etti
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Burnley maçı öncesi Manchester'da kamp yapan Medipol Başakşehir'i ziyaret etti.
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir bu akşam saat 21: 45'te Burnley ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertli ekibin Manchester'da kamp yaptığı otele gelen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.
Mourinho, daha sonra Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Emmanuel Adebayor ile de sohbet etti.
YORUMLAR (5)
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POWER Bu haberin altına bunu mu yazmak geldi aklına ? :D Ne kadar ilginç insanlarsınız. Belli ki yaşın genç ben sana anlatayım katar ve çin elinde yüksek miktarda dolar mevcut ve yatırımlarını dolar şeklinde yapmaktadır. Ek olarak doların bu kadar yüksek olması türkiye de dolar ile yapılan yatırımların azalması ve türkiyenin dolar ile yapmış olduğu alımların fazla olması nedeniyle olmaktadır. Dolar çıkarken içeri dolar girmez ise elinde tükenmekte olan doların değeri yükselmektedir. Basit mantıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OHA VİZYONA BAK BE!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne ilginçtir ki, dolara karşıyız ve doları aşağı çekmek için hamleler üstüne hamleler yapılıyor ama Katar ve Çin in Türkiye de yaptığı ve yapacağı yatırımların para cinsi yine dolar olarak ifade ediliyor.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırDOLMADI: KARDEŞİM DOLARIN DÜŞÜŞÜNÜN SAĞLANMASI İÇİN ÜLKEYE TABİİKİ DE DÖVİZ SOKACAKSIN BANKALARA BONO HAZİNE vs vs . BU KADAR BORÇ VE FAİZİN ALTINDAN NASIL KALKAR ÜLKE YOKSA BEN DOLARI TANIMIYORUM DİYEREK Mİ?? EZBERE KONUŞMAYIN BU İŞLER YAVAŞ YAVAŞ ÜRETİM YAPMAYA BAŞLAYANA KADAR BÖYLE DEVAM EDER . BU ARADA 2 AY SONRASINDA DOLAR ÇIKIŞINI YİNE SÜRDÜRECEKTİR. BU İŞ ADAMLARININ AKILLI Bİ OYUNU 3 GÜNLÜK DÜŞÜŞ.1 Yayından KaldırYAV HE HE: kafaya bak ülkeye giren para dolar olarak mı kalacağını sanıyorsun hem senin mantığınla hareket edersek o zaman dolar neden düşüyor ??Yayından Kaldır