Jose Ernesto Sosa, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin 2 yıllığına anlaşmaya vardığı Arjantinli yıldız Jose Ernesto Sosa, imza için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına anlaşmaya vardığı Arjantinli yıldız Jose Ernesto Sosa, imza için İstanbul'a geldi.

Son 3 sezonu geçirdiği Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaşan Jose Ernesto Sosa, akşam saatlerinde özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen 35 yaşındaki orta saha, basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden kendisini bekleyen özel araca bindi. Sosa ardından araçla alandan ayrıldı.

Fenerbahçe ile 2 yıllık mukaveleye imza atacak deneyimli futbolcu, sonrasında sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı Düzce'deki Topuk Yaylası'na giderek arkadaşlarına katılacak.Trabzonspor'da geçen sezon 43 karşılaşmada forma giyen Arjantinli yıldız, 11 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.TRABZONSPOR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Bu arada, Trabzonspor sosyal medya hesaplarından Sosa için teşekkür mesajı yayımladı. Bordo-mavililerin mesajında, "Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA