Jorman Campuzano kimdir? Jorman Campuzano kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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Jorman Campuzano kimdir? Jorman Campuzano kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Jorman Campuzano kimdir? Jorman Campuzano kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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Galatasaray'da başkanlık seçimi ve hoca konusundaki belirsizliğin sona ermesiyle transfer çalışmaları başladı. Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'yla anlaşma sağladığı ifade edildi. Peki, Jorman Campuzano kimdir?

Sabah'ın Arjantin basınından aktardığı habere göre; Jorman Campuzano, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Peki, Jorman Campuzano kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

JORMAN CAMPUZANO KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Nisan 1996

Kaç yaşında: 25 yıl yaşında

Nereli: Kolombiya

Boy: 1,75 m

Kilo: 75 kg

Mevki: Orta saha

Profesyonel futbola ilk adımlarını Churta Millos Futbol Okulu Kulübü'nde attı . Sonra La Equidad'dan bir öğretmen ona o kulübün "Temel Kuvvetlerinde" oynamasını teklif etti. Daha sonra Banfield'de antrenman yapmak için Buenos Aires , Arjantin'e gidecek ve burada onu zihinsel ve fiziksel olarak hazırlayacaktı. Oradan Deportivo Pereira ile hazırlanmak için Kolombiya'ya döndü ve burada sadece bir antrenmanla teknik direktör Hernán Lisi'nin eliyle profesyonel takıma terfi etti.

Milli takım kariyeri: Campuzano, 29 Ağustos 2018'de Kolombiya milli futbol takımına çağrıldı.İlk maçına 8 Eylül 2018'de Venezuela karşısında çıktı.

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Jorman Campuzano kimdir? Jorman Campuzano kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? - Haberler
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