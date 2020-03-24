Jorge Jesus'un Flamengo'daki Harika Dönemi Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ülkesinden ve Avrupa'dan ayrılarak Brezilya'nın köklü kiplerinden Flamengo'yla anlaşınca futbol kamuoyundan birçoklarını şaşkınlığa uğratmıştı. Ancak tecrübeli teknik direktör, Brezilya ekibiyle kaldırmadık kupa bırakmadı. Takımla ilk sezon 24 maçlık bir namağlup serisi yakalayan Jesus, ardından Brezilya Serie A, Copa Libertadores, Brezilya Süper Kupası, Taça Guanabara ve Güney Amerika Süper Kupası olmak üzere kazanabileceği tüm turnuvaları domine etti.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ülkesinden ve Avrupa'dan ayrılarak Brezilya'nın köklü kiplerinden Flamengo'yla anlaşınca futbol kamuoyundan birçoklarını şaşkınlığa uğratmıştı. Ancak tecrübeli teknik direktör, Brezilya ekibiyle kaldırmadık kupa bırakmadı. Takımla ilk sezon 24 maçlık bir namağlup serisi yakalayan Jesus, ardından Brezilya Serie A, Copa Libertadores, Brezilya Süper Kupası, Taça Guanabara ve Güney Amerika Süper Kupası olmak üzere kazanabileceği tüm turnuvaları domine etti. Kaynak: Dugout