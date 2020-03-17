Jorge Jesus Korona Virüsü Yüzünden Endişeli
Flamengo teknik direktörü Jorge Jesus, korona virüsü salgınından korunmak amacıyla seyircisiz oynanan Portuguesa maçından sonra takım olarak sağlıklarından endişelendiğini ve maçların bir an önce iptal edilmesi gerektiğini savundu.
17.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:00
Flamengo teknik direktörü Jorge Jesus, korona virüsü salgınından korunmak amacıyla seyircisiz oynanan Portuguesa maçından sonra takım olarak sağlıklarından endişelendiğini ve maçların bir an önce iptal edilmesi gerektiğini savundu.
Kaynak: Dugout