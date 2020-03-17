Jorge Jesus Korona Virüsü Yüzünden Endişeli Flamengo teknik direktörü Jorge Jesus, korona virüsü salgınından korunmak amacıyla seyircisiz oynanan Portuguesa maçından sonra takım olarak sağlıklarından endişelendiğini ve maçların bir an önce iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Flamengo teknik direktörü Jorge Jesus, korona virüsü salgınından korunmak amacıyla seyircisiz oynanan Portuguesa maçından sonra takım olarak sağlıklarından endişelendiğini ve maçların bir an önce iptal edilmesi gerektiğini savundu. Kaynak: Dugout