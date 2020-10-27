Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus kaç yaşında? Jorge Jesus çalıştığı takımlar hangileri?
Başkan Aziz Yıldırım'ın çok beğendiği teknik adamlardan birisi olan Jorge Jesus, kimdir? Jorge Jesus kaç yaşında? Jorge Jesus çalıştığı takımlar hangileri?
1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 13 takım çalıştırmıştıran Jorge Jesus kimdir?
JORGE JESUS KİMDİR?
Jorge Fernando Pinheiro Jesus (d. 24 Temmuz 1954, Mostaganem), Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Şu anda Portekiz takımlarından Sporting'i çalıştırmaktadır.
JORGE JESUSU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Altyapı Kariyeri:
1969–1971 – Estrela Amadora
1971–1973 – Sporting CP
Profesyonel Futbol Kariyeri:
1973–1976 – Sporting CP
1973–1974 – Peniche (kiralık)
1974–1975 – Olhanense (kiralık)
1976–1977 – Belenenses
1977–1978 – Riopele
1978–1979 – Juventude Évora
1979–1980 – União Leiria
1980–1983 – Vitória Setúba
l1983–1985 – Farense
1985–1987 – Estrela Amadora
1987–1988 – Benfica Castelo Branco
1988–1989 – Almancilense
Teknik Direktörlük Kariyeri:
1989–1993 – Amora
1993–1996 – Felgueiras
1997–1998 – Felgueiras
1998 – União Madeira
1998–2000 – Estrela Amadora
2000–2002 – Vitória Setúbal
2002–2003 – Estrela Amadora
2003–2004 – Vitória Guimarães
2005 2005 – Moreirense
2005–2006 – União Leiria
2006–2008 – Belenenses
2008–2009 – Braga
2009- 2014 – Benfica