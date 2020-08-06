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Jorge Felix Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, Demir Grup Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım dedi.

Jorge Felix Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım
06.08.2020 22:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:42

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, Demir Grup Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım dedi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'a gelmeyi çok istediğini söyleyen Felix, Takımımla hemen idmanlara başlamak istiyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum diye konuştu.Transfer sürecinden de bahseden Felix, Transferim zorlu ve uzun bir süreç oldu. Çok fazla transfer teklifi aldım. Menajerime Türkiye'de oynamak istediğimi söyledim. Daha sonra Demir Grup Sivasspor'a gelmeye karar kıldım. Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım ifadelerini kullandı.Takımı için çok fazla gol atacağını söyleyen Felix, Asıl mevkim 10 numara. Topla birlikte çok iyiyim. Topla birlikte koşmam en iyi özelliğim dedi. 

Takıma transfer olmadan önce Süper Lig'i takip ettiğini kaydeden Felix, Türk takımlarının maçlarını takip ediyordum. Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde sürekli görüyoruz. Yüksek seviyeli bir lig. Ben de bu seviyeyi biraz daha yükseltmek için çalışacağım diye konuştu.


Kaynak: DHA

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