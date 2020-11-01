Jorge Felix: "1 ay sahalardan uzak kalacağım"
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Jorge Felix: "1 ay sahalardan uzak kalacağım"

01.11.2020 17:14 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:19
Jorge Felix:

DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Jorge Felix, 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Jorge Felix, 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Felix, "Yapılan testlerden sonra, sahalardan bir ay uzak kalacağım açıklandı. Sezon benim için iyi başlamadı" dedi.

Sivasspor'un 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Jorge Felix, sosyal medya hesabından 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan Felix, şu notu ekledi:

"Yapılan testlerden sonra, sahalardan bir ay uzak kalacağım açıklandı. Sezon benim için iyi başlamadı ama işler zamanla düzelecek. Şimdi evimden takımımı destekleme zamanı geldi." - SİVAS

Jorge Felix: '1 ay sahalardan uzak kalacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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