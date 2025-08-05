Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sao Joao Hastanesi'ne götürülen Costa, yoğun bakım ünitesine alındı. Jorge Costa neden öldü?

JORGE COSTA NEDEN ÖLDÜ?

Jorge Costa, sabah saatlerinde Porto kulübünün antrenman tesislerinde geçirdiği kalp krizi sonrası ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sao Joao Hastanesi'ne götürülen Costa, yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

İlk Müdahale ve Kurtarma Çabaları

Porto sağlık ekibi, olay yerinde defibrilatörle Jorge Costa'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından bölgeye ulaşan itfaiye ve acil sağlık ekipleri (INEM), müdahaleyi sürdürdü. Ancak kalbi tekrar çalıştırılamadı.

Daha Önce de Kalp Krizi Geçirmişti

Tecrübeli futbol adamı, 2022 yılında da benzer bir sağlık sorunu yaşamıştı. O dönemde geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo (kateterizasyon) yapılmış ve sağlık durumuna kavuşmuştu. Ancak bu kez kalbi tekrar dayanamadı.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan eski milli futbolcunun vefatı dolayısıyla taziye mesajı

Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Costa'nın vefatını derinden yas tutuyor. Futbolcu, teknik direktör, menajer ve şu an FC Porto'da Profesyonel Futbol Direktörü olan Jorge Costa, Portekiz futbolunun kuruluşunda önemli rol oynayan bir neslin en dikkat çekici oyuncularından biriydi. FC Porto ve milli takımının karizmatik bir figürü olan Costa, U-20 Dünya Kupası'nı kazanmış, 50'si A Milli Takım formasıyla olmak üzere 118 kez milli formayı giymiş ve Portekiz'i Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonalarında temsil etmiştir.

Kaptanlığını yaptığı, hayat boyu kulübü FC Porto ile ulusal ve uluslararası şampiyonluklar kazandı ve efsanevi bir statüye ulaştı. Ölümü, Portekiz Futbol Federasyonu'nu ve tüm Portekiz futbolunu derinden sarstı. Tarih boyunca, bir oyuncu, teknik direktör ve yönetici olmasının yanı sıra, inançlı, işlerinde dürüst ve kişiliğiyle güçlü bir adam olarak kalacak.

Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Costa'nın ailesine ve dostlarına, özellikle de Futebol Clube do Porto'ya en derin taziyelerini iletiyor.