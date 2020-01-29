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Jordi Alba’nın Hikayesi

Barcelona’nın La Masia altyapısında yetişen ancak genç yasta kulüpten ayrılan Alba, Valencia ile başarılı sezonların ardından yeniden yuvasına dondu ve Barcelona’da bir efsaneye dönüştü. İşte Alba’nin azim ve sıkı çalışmayla bezenmiş hikayesi..

29.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:19

'nın La Masia altyapısında yetişen ancak genç yasta kulüpten ayrılan Alba, ile başarılı sezonların ardından yeniden yuvasına dondu ve Barcelona'da bir efsaneye dönüştü. İşte Alba'nin azim ve sıkı çalışmayla bezenmiş hikayesi..

Kaynak: Dugout

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