Jonathan Bolingi'nin dirseği çıktı
27.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:05
DG Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.
DG Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş tarafından yapılan kontrollerinde Bolingi'nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Futbolcunun Medicana Sivas hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Turan Taş tarafından yapılan kontrollerinde sol dirsek çıkığı tespit edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda dirsek yerine oturtulmuştur. Kontrol grafikleri çekilip kontrolü gerçekleştirilip 2-3 saat kontrol altında tutulacaktır. Hastanın genel durumuna göre taburculuğu planlanıyor."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı