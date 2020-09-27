Jonathan Bolingi'nin dirseği çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jonathan Bolingi'nin dirseği çıktı

27.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:05
Jonathan Bolingi'nin dirseği çıktı

DG Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.

DG Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş tarafından yapılan kontrollerinde Bolingi'nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Futbolcunun Medicana Sivas hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Turan Taş tarafından yapılan kontrollerinde sol dirsek çıkığı tespit edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda dirsek yerine oturtulmuştur. Kontrol grafikleri çekilip kontrolü gerçekleştirilip 2-3 saat kontrol altında tutulacaktır. Hastanın genel durumuna göre taburculuğu planlanıyor."

(İHA)

Jonathan Bolingi'nin dirseği çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Demet Akalın Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Sörloth Tamer Tuna Eddie Newton
Daha Fazla Ateş Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jonathan Bolingi'nin dirseği çıktı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 19:05:37. #1.14#
title