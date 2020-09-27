Jonathan Bolingi'nin dirseği çıktı

DG Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.

DG Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş tarafından yapılan kontrollerinde Bolingi'nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Futbolcunun Medicana Sivas hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Turan Taş tarafından yapılan kontrollerinde sol dirsek çıkığı tespit edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda dirsek yerine oturtulmuştur. Kontrol grafikleri çekilip kontrolü gerçekleştirilip 2-3 saat kontrol altında tutulacaktır. Hastanın genel durumuna göre taburculuğu planlanıyor."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı