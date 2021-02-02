Jolly kültür turlarıyla sömestir tatilinde keşif dolu rotalar

Türkiye'nin kış dönemindeki güzelliklerini keşfetmek isteyenler için Jolly'de her bölgeye turlar mevcut. Jolly'nin Türkiye'nin her yerine düzenlediği paket turlarla hem ekonomik hem güvenli hem de keşif dolu bir tatil yapmak mümkün.

Türkiye'nin kış dönemindeki güzelliklerini keşfetmek isteyenler için Jolly'de her bölgeye turlar mevcut. Jolly'nin Türkiye'nin her yerine düzenlediği paket turlarla hem ekonomik hem güvenli hem de keşif dolu bir tatil yapmak mümkün.

Jolly, sömestir tatilinde her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklu ya da çocuksuz aileler ve gençlerin fırsatlarla dolu keşif tatilleri yapmalarına olanak sağlıyor. Sömestir tatilini çocuklu aileler, öğretmenler, liseli ve üniversiteli gençler değerlendiriyor. Kültür turları herkese uygun rotalar ve tur programları sunduğu için bu turlara olan ilgi giderek artıyor.

Her mevsim başka güzel Kapadokya, karlar altında Karadeniz, Bursa ve Uludağ kayak turları, Eskişehir ve Odunpazarı, Kars ve Erzurum, Güneydoğu Anadolu turları ve günübirlik Sapanca, Maşukiye, Abant rotaları en çok ilgi gören yurt içi kültür turları destinasyonlar arasında yer alıyor. Ayrıca bu yıl pandemi ile birlikte geliştirilen Kendi Aracınızla Temassız Turlar ve Kişiye Özel Tatil Paketleri ile gezginler konforlarından da ödün vermiyor. Misafirler temassız tur alternatifinde kendi araçları ile Jolly kılavuz araçlarını takip edip, rehberi kendi araçlarının içinde telefonlarından Jolly özel aplikasyonu ile canlı olarak dinleyebiliyor. Kişiye Özel Tatil Paketleri ile misafirlerimiz arkadaşlarıyla gitmek istedikleri şehirde kendi belirledikleri otellerde konaklıyor, günlük turlara katılabiliyor, yöreye özgü aktivitelerini özgürce planlayabiliyor.

Kaynak: Tourism Today