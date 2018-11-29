Jolly Joker İstmarina'da Arabesk Gecesi

Sevilen sanatçı Hakan Altun, hafta içi olmasına rağmen Jolly Joker'i tıklım tıklım dolduran hayranlarına, "Günleri karıştırdım sanırım. Bu günü haftasonu gibi hissediyorum hepiniz hoş geldiniz iyi ki geldiniz ." diyerek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Hasta olmasına rağmen gece boyunca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile ilgi odağı olan Altun, şarkı aralarında seyircilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Usta şarkıcı, " Geçenlerde şehir dışında konserim vardı orada biraz üşüttüm sanırım. Sesimden anlaşıldığı üzere çok hastayım grip oldum. Bu gün sizler benim en büyük yardımcımsınız her şarkıma eşlik edip bana yardımcı oluyorsunuz helal olsun size. Ama sanmayın ki hastayım diye konserimi erken bitireceğimi. Durmak yok, iki üç saat burada birlikte burayı sallayacağız " diyerek sevenlerinden büyük alkış topladı.

Konserini ' Sende Ağla ' şarkısı ile sonlandıran Hakan Altun, kendisini izlemeye gelenlere, " Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Her alkış başına sekiz yüz bin dolar paranız olsun inşallah." diyerek geceyi sonlandırdı.