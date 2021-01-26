Jolly'de fırsatlar devam ediyor!
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Jolly'de fırsatlar devam ediyor!

26.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:35
Jolly'de fırsatlar devam ediyor!

2021 Yaz erken rezervasyon dönemini bomba gibi avantajlarla 9 Kasım 2020 tarihi itibariyle başlatan ve misafirlerine tatil rezervasyon ücretinin sadece dörtte birini ödeyip, kalanını tatile 3 gün kala tamamlama fırsatı sunan Jolly, tatil severlerin yüreklerini ısıtacak kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor!

25 Aralık 2020 Cuma günü itibari ile Yapı Kredi Worldcard sahiplerine, Jolly merkez ofisleri, yetkili satış acenteleri, www.jollytur.com ve Jolly çağrı merkezinden tek seferde yapılacak 4.000 TL ve üzeri tüm rezervasyonlarına özel 200 TL Worldpuan Hediye kampanyasını hayata geçiren Jolly, hayallerindeki tatili kaçırmak istemeyenleri bekliyor. Yapı Kredi Worldcard sahiplerinin Jolly yazıp bir boşluk bırakıp, kart üzerindeki müşteri numaralarını 4454'e SMS ile göndererek katılabileceği bu kampanya için son gün 25 Ocak! % 50'ye varan erken rezervasyon indirimleri, kesintisiz iptal hakkı ve fiyat farkı iade garantisi ile Jolly'den yapacağınız yurt içi ve yurt dışı otel, tur rezervasyonlarınıza  200 TL Worldpuan hediye fırsatını kaçırmayın.

Kaynak: Tourism Today

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