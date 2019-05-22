Jokha Alharthi, Man Booker Ödülü'nü Kazanan İlk Arap Yazar Oldu

Umman'lı yazar Jokha Alharthi, en saygın edebiyat ödüllerinden biri olan Man Booker Ödülünü kazanan ilk Arap yazar oldu.

Celestial Bodies (Gök Cisimleri) isimli kitap, Umman'ın değişen sosyal yapısı içinde, üç kız kardeşin aile hayatlarına odaklanıyor.

Ödül jürisi, eseri, "zengin bir hayal gücünün, sürükleyici ve şiirsel" ürünü olarak tanımladı.

Yazar Alharti, 50 bin sterlin değerindeki para ödülünü, kitabın çevirmeni olan Amerikalı akademisyen Marilyn Booth ile paylaşıyor.

Londra'daki ödül töreni sonrası gazetecilere konuşan 41 yaşındaki Jokha Alharthi, "Zengin Arap kültürüne böyle bir kapı açılmış olmasından dolayı büyük heyecan duyuyorum" dedi.

Alharthi, "Ben, Umman'dan etkilendim ama eminim uluslararası okuyucular da kitabın içinde yer alan, özgürlük ve sevgi gibi değerlerle ilinti kuracaklardır" dedi.

İskoçyalı Sandstone Press isimli yalnızca dört çalışanı olan küçük bir yayınevinden çıkan kitap, bu özelliği ile de dikkat çekti.

'Özel bir şeyle karşılaştığımızı anladık'

Ödülden dolayı büyük heyecan duyduklarını duyuran Sandstone yayınevi ve "Celestial Bodies'i okuduğumuzda, özel bir şeyle karşılaştığımızı anladık" mesajını verdi.

Kitap, Umman'da sömürge sonrası dönemde yaşanan kültürel değişimi, al-Awafi isimli bir köyde yaşayan üç kız kardeşin gözünden anlatıyor.

Alharthi, orta sınıfta yer alan Ummanlılar'ın hayatlarına odaklandığı kitabını, "Kölelik konusuna değiniyor. Bence edebiyat bu konunun ele alınabileceği en iyi platform" dedi.

41 yaşındaki yazar, mezun olduğu İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin akademisyen kadrosunda yer alıyor.

Alharti'nin bir çocuk kitabı ile Arapça basılmış 3 romanı bulunuyor.