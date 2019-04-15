Joker Operasyonunda 22 Tutuklama

Şanlıurfa'da para karşılığı başkalarının yerine SRC belgesi sınavına girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve 'joker' olarak adlandırılan 24 şüpheliden 22'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 14 Nisan'daki Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı'na (SRC) başkalarının yerine para karşılığında girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 24 zanlı hakim karşısına çıkartıldı. Zanlılardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA