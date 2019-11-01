JOKER & Harley Quinn | Cadılar Bayramı Makyajı HALLOWEEN????
Merhabaa, bugün Halloween yani cadılar bayramı o yüzden süpriz bir video hazırlamak istedik.
Merhabaa, bugün Halloween yani cadılar bayramı o yüzden süpriz bir video hazırlamak istedik. JOKER & Harley Quinn Makyajı yaptım. Biz çekerken çok eğlendik umarım sizde keyifle izlersiniz.-----------------------------------------------------------? Her Salı ve Cumartesi video yüklüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ??