Johnson ve Macron Ukrayna'daki durumu görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya ilişkin telefon görüşmesinde, NATO'nun Rus saldırganlığı karşısında birleşmesi ve mevcut gerilimlere diplomatik çözüm bulunmasının "en önemli öncelik" olarak kalması gerektiğini bildirdi.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin Johnson'ın geçen hafta Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret dahil uluslararası ortaklarıyla yaptıkları görüşmeler hakkında birbirlerini bilgilendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "(İki lider) Mevcut gerilimlere diplomatik çözüm bulmanın 'en önemli öncelik' olarak kalması gerektiği konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Johnson ve Macron'un, NATO'nun Rus saldırganlığı karşısında birleşmesi gerektiğini vurguladığı kaydedilen açıklamada, liderlerin, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda derhal yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi geliştirmek için birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme ve müttefiklerin, nerede ve nasıl olursa olsun kötü niyetli Rus faaliyetlerine karşı tam olarak korunmasını sağlama çalışmalarını ele aldı. Johnson, Cumhurbaşkanı Macron'a Manş Denizi'nde ortak yasa dışı göç sorunu üzerinde Fransa'yla çalışma taahhüdünü yeniden vurguladı. Liderler, insan kaçakçılarını durdurmak için iş birliği yapma gereği üzerinde anlaştı."