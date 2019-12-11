Johnson ve Cobyn'den seçim öncesi İngiliz halkına son mesajlar
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Johnson ve Cobyn'den seçim öncesi İngiliz halkına son mesajlar

Görüntüler İngiltere'den. 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan erken genel seçimlerden önce iki merkez partinin lideri son kampanya eylemlerini gerçekleştiriyor.

11.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:01
Johnson ve Cobyn'den seçim öncesi İngiliz halkına son mesajlar

12 Perşembe günü yapılacak erken genel seçimlerden önce iki merkez partinin lideri son kampanya eylemlerini gerçekleştiriyor.


Başbakan Boris Johnson Saffordshire'da üzerinde 'Brexit'i halledelim' yazan bir kepçe aracı ile üzerinde 'kilit' yazan tuğla bir duvarı yıkıp geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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