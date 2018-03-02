Johnson-Szijjarto Ortak Basın Toplantısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Bizim Kıbrıs konusunda izlediğimiz politika çok açık. Bu olaylar da (doğalgaz arama çalışmaları) Kıbrıs'ta ve Kıbrıs konusunda çözüme varılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Başkent Budapeşte'de resmi ziyarette bulunan Johnson, mevkidaşı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Johnson, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları ve bu konuda Türkiye'nin attığı adımlara değinerek, "Bizim Kıbrıs konusunda izlediğimiz politika çok açık. Bu olaylar da Kıbrıs'ta ve Kıbrıs konusunda çözüme varılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Geçen yıl Kıbrıs görüşmelerinde anlaşmaya son anda varılamadığına işaret eden Johnson, Kıbrıs'ta anlaşmanın gerekli olduğunu ve Kıbrıs konusunun bu yıl içinde çözülmesini umduğunu ifade etti.

İngiltere ve Macaristan ilişkilerine de değinen Johnson, iki ülkenin sıkı iş birliğine sahip olduğunu ve bir çok konuda hemfikir olduklarını söyledi.

Szijjarto ise Birleşmiş Milletlerin (BM) sığınmacı krizinin çözümü için hazırladığı taslağı eleştirerek, "Macaristan'a göre bu taslak aşırı derece göçmenlik taraftarı. Biz bunu değiştirilmesini, göçmenlik karşıtı bir taslağın kabul edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Her ülkenin egemenliğine saygı duyulması ve ülke topraklarına kimlerin gireceğine her ülkenin kendisinin karar vermesi gerektiğini savunan Szijjarto, "Hiç kimseye, ülkenin egemenliğini ve Macarların güvenliğini hiçe saymasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında yürütülen ayrılık (Brexit) müzakereleri de değerlendiren Szijjarto, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını olağanüstü büyük sorun olarak niteledi ve İngilizlerin kararından dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

İngiltere'de yaşayan Macarların haklarının korunmasına Macar hükümetinin büyük önem verdiğine de değinen Szijjarto, AB-İngiltere arasındaki görüşmelerin sonunda adil bir şekilde sonuçlanması gerektiğini söyledi.