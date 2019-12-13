Johnson: Seçim Brexit'in "tartışılmayacak" bir karar olduğunu gösterdi
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkede gerçekleşen erken seçimin sonuçlarının Brexit'in, "tartışılmaz ve inkar edilemez" bir karar olduğunu gösterdiğini söyledi.
13.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:11
– Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkede gerçekleşen erken seçimin sonuçlarının Brexit'in, "tartışılmaz ve inkar edilemez" bir karar olduğunu gösterdiğini söyledi.
- İstanbul
Yeni hükümetin 2016 yılındaki referandumda halkın aldığı kararı uygulayacağını söyledi ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) altyapısına, çevre korunmasına ve bilime yatırım yapılacağını duyurdu.
- İstanbul
Kaynak: DHA