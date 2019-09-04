Johnson parlamentoda çoğunluğu kaybetti

04.09.2019 01:13

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti, bir milletvekilinin Liberal Demokratlar'a geçmesi ile parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti, bir milletvekilinin Avrupa yanlısı Liberal Demokratlar'a geçmesi ile parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.



Phillip Lee adlı milletvekili, partisinden ayrılarak Liberal Demokratlar'a geçtiğini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.



Lee açıklamasında, 27 yıldır üyesi olduğu Muhafazakar Parti'den ayrılmanın kolay bir karar olmadığını, ancak bundan böyle seçmenlere Muhafazakar Parti çatısı altında hizmet veremeyeceğini ifade etti. Lee Twitter mesajında, Başbakan Johnson'a yazdığı istifa mektubunu da ekledi.



Parlamentonun yaz tatilinden sonra yapılan ilk oturumu hararetli tartışmalara sahne olurken, Johnson'ın matematiksel çoğunluğa sahip olmadan, tartışmalı Brexit siyasetini nasıl hayata geçireceği merak ediliyor.



dpa,AFP/ ET,GA



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