Johnson, Müslüman kadınlara yönelik ifadeleri nedeniyle özür diledi
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Johnson, Müslüman kadınlara yönelik ifadeleri nedeniyle özür diledi

Johnson, Müslüman kadınlara yönelik ifadeleri nedeniyle özür diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2018 yılında Müslüman kadınlara yönelik kullandığı sözler nedeniyle özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2018 yılında Müslüman kadınlara yönelik kullandığı sözler nedeniyle özür diledi.

İngiltere'de Warwick Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Swaran Singh başkanlığında yürütülen Muhafazakar Parti'de ayrımcılık ve İslamofobi boyutlarının ortaya koyulduğu araştırma sonuçlarının yer aldığı rapor ülke gündeminden düşmüyor. Rapora yönelik açıklamalarda bulunan Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2018'de Müslüman kadınlara yönelik kullandığı ifadeler için özür diledi.

Johnson, 2018 yılında İngiliz The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalesinde burka giyen Müslüman kadınları "posta kutusuna" ve "banka soyguncularına" benzettiği ifadelerine ilişkin, "Söylediğim şeylere karşı kırgınlık oluştuğunu biliyorum. İnsanlar benim konumumdaki bir kişinin işleri doğru yapmasını bekliyor ancak gazetecilikte dili özgürce kullanmanız gerekir. Bundan dolayı her kırgınlık için özür dilerim. Bugün geçmiş yazılarımdaki rahatsız edici dilin bir kısmını kullanır mıydım? Artık başbakan olduğuma göre kullanmam" diye konuştu.

Johnson makalenin, Müslüman bir kadının giydiğini seçme hakkının liberal bir savunması olduğunu ileri sürdü.

Irkçılık karşıtı grup HOPE, Johnson'ın özür dilemesinin "samimiyetiz" bir davranış olduğu belirtti.

Raporda neler yer aldı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin ayrımcılık ve İslam karşıtlığına yönelik şikayetleri ele alış biçimi incelendi. Raporda, partinin ayrımcılığa karşı koymada yeterince aktif olmadığı, şikayet prosedürünün elden geçirilmesi gerektiği ve kuralları ihlal edenlere yönelik yaptırım mekanizmasının belirsiz olduğu tespit edilmişti. Raporda, "Partinin bizzat kendisinin Müslüman karşıtı sözler ve davranışlarla ilgili şikayet ve suistimal bulgularına bakıldığında Müslüman karşıtı düşünce, parti içinde bir sorun olmaya devam etmektedir" denilmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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