Johnson, Macron'a düzensiz göçmenleri durdurmak için 5 maddelik plan teklif etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manş Denizi'nde 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından göç kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a beş maddelik planın yer aldığı mektup gönderdi.

Johnson mektubunda, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa'dan ayrılmasını önlemek için ortak devriye ve iade anlaşmasını içeren planın geçişler üzerinde "anında önemli bir etkisi" olacağını savundu.

İnsan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını öne sürdüğü planın Fransa'nın da çıkarına olacağını kaydeden Johnson'ın mektubundaki maddeler şöyle sıralandı:

"Daha fazla teknenin Fransız sahillerinden ayrılmasını önlemek için ortak devriyeler icra edilmesi, radar gibi daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması, ülkelerin birbirinin karasularında karşılıklı deniz devriyesi ve havadan gözetleme yapabilmesi, Manş Denizi'nin her iki tarafında daha fazla gözaltı ve soruşturma yapabilmek için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, İngiltere-AB iade anlaşmasının yanı sıra Fransa ile de ikili bir iade anlaşması üzerinde acil çalışma."

İadelerin hızlı bir şekilde yapılması durumunda "insanların hayatlarını insan tacirlerine teslim etmelerinin önemli ölçüde azalacağını" savunan İngiliz Başbakan, "Bu adımları atarak ve mevcut işbirliğimizi geliştirerek yasa dışı göçle mücadele edebileceğimize ve dün gördüğümüz yıkıcı kayıpları daha fazla ailenin yaşamasını engelleyebileceğimize eminim." dedi.

27 göçmen hayatını kaybetti

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğini (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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