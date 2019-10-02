Johnson & Johnson Ohio'daki opioid davasında 20,4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Johnson & Johnson Ohio'daki opioid davasında 20,4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Amerikalı ilaç devi Johnson & Johnson Ohio eyaletinde hakkında opioid bağımlılığını tetikleme suçlamasıyla dava açılması öncesi uzlaşmaya giderek 20,4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

02.10.2019 09:46
Johnson & Johnson Ohio'daki opioid davasında 20,4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Amerikalı ilaç devi Johnson & Johnson Ohio eyaletinde hakkında opioid bağımlılığını tetikleme suçlamasıyla dava açılması öncesi uzlaşmaya giderek 20,4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.


Ülkede diğer ilaç üreticileri de milyarlarca dolarlık tazminatların beklendiği ve bu ay açılması beklenen dava öncesi uzlaşma yoluna gitmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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