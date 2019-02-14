Johnson & Johnson Medikal Robot Üreticisi Auris'i Satın Alıyor

Johnson & Johnson, medikal robotları üreticisi Auris Health şirketini 3.4 milyar dolar bedelle nakit olarak satın almak için anlaştı.

Auris Health'in yaptığı açıklamaya göre, şirketin önceden belirlenen hedeflere ulaşması durumunda, Johnson & Johnson, şirketin sahiplerine ek olarak 2.35 milyar dolar daha ödeme yapacak.

J&J, bu satın alma ile 2023 yılına kadar yıllık 12 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen sağlık hizmetleri robotları piyasasına girmeyi hedefliyor.

Açıklamaya göre, söz konusu satın alma, Johnson & Johnson'ın daha önce satın aldığı bir ortopedik robot üreticisiyle entegrasyonu, şirketin Verily ile oluşturduğu Cerrahi Platform'un (Verb Surgical Platform) geliştirilmesine ilişkin çalışmaları da destekleyecek.

Johnson & Johnson'ın başkan yardımcılarından Ashley McEvoy, "Sınıfının en iyi robot sistemleri, gelişmiş ekipman ve benzersiz uçtan-uca bağlantı, hasta çıktılarında anlamlı değişiklikler sağlayacak" dedi ve hastalar için, ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında en iyi dijital desteğin verilebileceğini söyledi. - İstanbul

Kaynak: DHA