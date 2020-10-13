Johnson & Johnson, koronavirüs aşı denemelerini durdurdu
13.10.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:21
Johnson & Johnson koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerini gönüllü olan kişilerden birinde 'açıklanamayan bir hastalık' görülmesinin ardından durdurdu.
Johnson & Johnson koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerini gönüllü olan kişilerden birinde 'açıklanamayan bir hastalık' görülmesinin ardından durdurdu.
Kozmetik ve hijyenik ürünler üreten çokuluslu bir şirket olan ABD merkezli Johnson & Johnson koronavirüs aşısı için gönüllü olan kişilerden birinde 'açıklanamayan bir hastalık' görülmesinin ardından aşının klinik denemelerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hastanın durumunun incelendiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı