Johnson & Johnson, koronavirüs aşı denemelerini durdurdu

Johnson & Johnson koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerini gönüllü olan kişilerden birinde 'açıklanamayan bir hastalık' görülmesinin ardından durdurdu.

Johnson & Johnson koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerini gönüllü olan kişilerden birinde 'açıklanamayan bir hastalık' görülmesinin ardından durdurdu.

Kozmetik ve hijyenik ürünler üreten çokuluslu bir şirket olan ABD merkezli Johnson & Johnson koronavirüs aşısı için gönüllü olan kişilerden birinde 'açıklanamayan bir hastalık' görülmesinin ardından aşının klinik denemelerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hastanın durumunun incelendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı