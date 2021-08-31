Johnson & Johnson'ın HIV aşısı denemeleri başarısız oldu
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Johnson & Johnson'ın HIV aşısı denemeleri başarısız oldu

Johnson & Johnson'ın HIV aşısı denemeleri başarısız oldu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Amerikan ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsüne (HIV) karşı geliştirdiği aşı, Sahra Altı Afrika'daki testlerinde başarısız oldu.

Amerikan ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsüne (HIV) karşı geliştirdiği aşı, Sahra Altı Afrika'daki testlerinde başarısız oldu.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NIH) yaptığı açıklamaya göre, Sahra Altı Afrika'da 5 farklı ülkeden 2637 kadın üzerinde denenen aşı yeterli korumayı sağlayamadı.

2017 yılında başlanan ve "Imbokodo" adı verilen klinik testler sonucunda aşının etkinliğinin sadece yüzde 25,2 olduğu ortaya çıktı. Testler süresince plasebo alan katılımcılardan 63'ü, aşı olanlardan ise 51'i HIV'e yakalandı.

Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından da desteklenen aşının testleri, alınan sonuçların ardından durduruldu.

Öte yandan, 2024 yılında tamamlanması beklenen ve Mosaico adını taşıyan diğer aşı çalışmasının ABD ve Avrupa'da erkekler üzerinde deneylerinin süreceği aktarıldı.

Daha önce Güney Afrika'da HIV'e karşı Uhambo adlı bir aşı çalışma başlatılmış ancak başarısızlığın ardından 2020'de durdurulmuştu.

Dünyada HIV/AIDS hasta sayısının en yüksek olduğu yerlerin orta ve düşük gelir grubu nüfusun çoğunlukta yaşadığı ülkeler olduğu görülüyor.

Kaynağı tam olarak bilinmeyen HIV'e bağlı bağışıklık yetmezliğiyle ilgili ilk vakalar, 1980'lerin başında görülmeye başlandı. 1982'de salgın halini almaya başlayan hastalığa "AIDS" ismi verilirken, ertesi yıl HIV'in AIDS'e yol açtığı tespit edildi.

AIDS'e karşı ilk antiretroviral ilaçlar da 1980'lerin sonunda ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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