Johnson & Johnson Hisseleri 16 Yılın En Büyük Düşüşünü Yaşadı

Dünya kozmetik sanayinin önde gelen şirketlerinden Johnson & Johnson'ın (J&J) hisseleri, bebek pudrasının kansere yol açtığını önceden bildiği haberleriyle 16 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

J&J'nin New York borsasında işlem gören hisseleri, Reuters'ın yayımladığı araştırma haber sonrasında yüzde 11 değer kaybetti.

Haberde, J&J yöneticilerinin, ürettikleri bebek pudrasının kansere yol açabileceğini 1970'lerden beri bildiği halde, yetkililere veya kamuoyuna bilgi vermediği iddia edildi.

Belgelere dayandırılan haberde, J&J marka bebek pudrasının kanserojen madde taşıdığına dair test sonuçlarının olduğu kaydedildi.

Haberin ardından hisseleri sert değer kaybeden J&J, yaptığı açıklamada, Reuters haberinin "taraflı, yanlış ve kışkırtıcı" olduğunu ve yetkili kuruluşlar ve bağımsız laboratuvar

tarafından yapılan binlerce testin görmezden gelindiğini savundu.

Kozmetik şirketi, kısa süre önce 22 kadının talk pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açtığı davayı kaybetmiş ve 4,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.