Johnson&Johnson aşısı nedir? Güvenilir mi? Johnson&Johnson hangi ülkenin markası? Johnson and Johnson hakkında bilgiler!

ABD'de tek dozluk Johnson&Johnson aşısı FDA uzmanları tarafından etkili bulundu. Bunun ardından Johnson&Johnson markası kime ait, hangi ülkenin markası merak edildi. Peki Johnson&Johnson aşısı nedir, güvenilirlik oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizde.

Johnson&Johnson markası kimin? Johnson&Johnson aşısı hangi ülkeye ait? Hangi ülkeler Johnson&Johnson aşısını kullanıyor? Johnson&Johnson markası hakkında bilgiler

JOHNSON&JOHNSON AŞISI NEDİR? GÜVENİLİR Mİ?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlarının 26 Şubat'ta aşının acil kullanım onayını görüşeceği toplantı öncesi yayımlanan analizde, 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı ifade edildi.

Jonhson and Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak. Söz konusu aşı tek doz uygulanıyor.

JOHNSON & JOHNSON MARKASI HAKKINDA BİLGİLER

Johnson & Johnson, merkezi ABD'de bulunan, kozmetik ve hijyenik ürünler üreten çokuluslu şirket.

Şirket kişisel ürünler, tıbbi malzeme ve ilaç üretimine göre dünya liderlerinden biridir.

Johnson & Johnson şirketi 1886 yılında üç kardeş-Robert Wood Johnson, James Wood Johnson ve Edward Mead Johnson tarafından kuruldu. İlk yıllarda şirket sterilizasyon malzemeleri, yapıştırıcılar ve medikal ürünler üzere uzmanlaştı. Hızla büyüyen şirket önce ABD'de ve Kanada'da, daha sonra Avrupa'da üretim tesisleri ve şubeleri yarattı.

Şirketin iş üç önemli sektörde-Consumer Health Care (tüketici ürünleri), Medical Devices & Diagnostics (hastaneler için ürünler: tıbbi ürünler ve ekipmanlar) ve Pharmaceuticals (eczacılık ürünleri) faaliyet gösteriyor.

Johnson & Johnson 1950'li yıllardan büyümesine nedenlerden biri ard-arda birçok şirketleri bünyesine katması oldu. Bu politika sayesinde Johnson & Johnson dünya çapında büyük şirketlerden biri oldu.