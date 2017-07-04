Johnson&johnson'a Karşı Hukuk Savaşı

Avustralya'da 700'den fazla kadın, idrar sızıntısı ve perine hastalıklarını önlemek için takılan "vajinal örgü implantı"ndan duydukları derin acı ve vücutlarındaki deformasyon nedeniyle ilaç ve kozmetik devi Johnson and Johnson firmasına toplu dava açtı.



Vajinal örgü implantı, kadınların çoğunlukla hamilelikten sonra yaşadıkları organ inmesi ve idrar sızıntısını önlemek amacıyla takılıyor.



Kurbanarın avukatı Rebecca Jancauskas "Bu kadınların sonuçta yaşadıkları acılar gerçekten korkunç. Bir çoğu yıllarca acı çektiler. Bugün onların sesini duyurma ve kaybettiklerinin hesabını yargıda sorabilme günü. Bugün bu tür hataların bir daha tekrar etmemesi için hesap sorma günü" dedi.



Davanın başladığı ilk gün sahkeme girişinde medyaya konuşan şikayetçi kadınlardan Gai Thompson da, "Bu işin aydınlığa kavuşması için tam 9 yıldır dua ediyorum. Hiç bir tazminat, hayatımızda, sağlımızda, ailemizde, duygusal ve psikolojik sağlımızda kaybettiklerimizi geri veremez" diyerek tepkilerini dile getirdi.



Yazılı bir açıklamayla kendisini savunan Johnson and Johnson firması ise "vajinal örgü implantının, pelvic organ rahatsızlıkları ve idrar sızıntısını önlemede dünyada pek çok kadına yardımcı oldu" diyerek, ameliyat olan milyonlarca kadının sonuçtan sonuçtan memnun" dedi.



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Tags: Kurban JohnsonJohnsona savaşı İlaç endüstrisi karşı Sağlık Avustralya hukuk Gepost: 04 juli 2017