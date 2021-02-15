Johnson/Janssen koronavirüs aşısını yeni doğan bebeklerde teste hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Johnson/Janssen koronavirüs aşısını yeni doğan bebeklerde teste hazırlanıyor

15.02.2021 12:06 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:09
Johnson/Janssen koronavirüs aşısını yeni doğan bebeklerde teste hazırlanıyor

ABD'li ilaç firması Johnson and Johnson ile Janssen ortaklığında yürütülen koronavirüs aşı çalışmalarında, 12 yaş civarı testlerine başlanacağı ve her şeyin yolunda gitmesi halinde testlerin 'Yeni doğan bebekler ve hamile kadınları' kapsayacak şekilde genişletilebileceği ifade edildi.

ABD'li ilaç firması Johnson and Johnson ile Janssen ortaklığında yürütülen koronavirüs aşı çalışmalarında, 12 yaş civarı testlerine başlanacağı ve her şeyin yolunda gitmesi halinde testlerin 'Yeni doğan bebekler ve hamile kadınları' kapsayacak şekilde genişletilebileceği ifade edildi.

İngiliz basını, Janssen Viral Aşılar Başkanı Hanneke Schuitemaker'ın yeni doğan bebek testlerinin her şey yolunda giderse belirli bir noktada başlanabileceğini ve gelecek haftalarda ise çocuklar üzerinde testlerin yapılacağını söylediğini açıkladı. Schuitemaker açıklamasında, "12 yaşındakilere, hatta her şey yolunda giderse belirli bir noktada yeni doğanlara bile gideceğiz" dedi.Oxford ile AstraZeneca koronavirüs aşı çalışmalarında bilim insanları, her yaştaki bağışıklık tepkilerini anlamak için bu ayın sonlarında altı yaşında çocuklar üzerinde testlere başlayacaklarını açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Mahir Ünal Faik Öztrak Osman Kavala
Magazin Buse Varol Demet Şener Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Halis Özkahya Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Johnson/Janssen koronavirüs aşısını yeni doğan bebeklerde teste hazırlanıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 12:16:01. #1.15#
title