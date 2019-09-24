Johnson'ın parlamentoyu tatil kararının hukuka aykırı bulunması

24.09.2019 13:52

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, İngiltere'de Anayasa Mahkemesinin, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna ilişkin hükmü hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Bertaud, "İngiltere'nin iç anayasal meseleleriyle ilgili yorum yapmak bize düşmez." ifadesini kullandı.

Johnson'un "güvenilir" bir müzakereci olup olmadığının sorulması üzerine Bertaud, AB'nin muhatabının İngiliz hükümeti olduğunu dile getirdi.

Bertaud, "AB, İngiltere'nin anayasal meselelerine ilişkin yorum yapma konusunda çekinceli davranırken; neden Romanya, Macaristan ve Polonya söz konusu olduğunda bu çekinceli tutumunu uygulamıyor?" sorusuna karşı ise "Yorumunuzu not ettik ancak durum bu." cevabını verdi.

AB, hali hazırda "Polonya ve Macaristan'a karşı hukukun üstünlüğünün ihlal edildiği" gerekçeleriyle ihlal süreci yürütüyor.

"Tatil etme kararı hukuka aykırı"

İngiltere'de Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle Başbakan Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.

Hükümde, "Tatil kararı, meşru bir sebep olmadan parlamentonun yasama organı olarak anayasal görevini yerine getirmesini engelleyecek bir etkiye sahip olması durumunda yasa dışıdır. Parlamentonun 5 hafta tatil edilmesinin niçin gerekli olduğu konusunda mahkemeye gerekçe sunulmadı. (Bu durumda) Kararın, yasa dışı olduğu sonucuna varmak zorundayız." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA