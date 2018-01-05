Johnson ile Tillerson Telefonda Görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.



İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam gerçekleşen görüşmede ikilinin İran, Kuzey Kore, Suriye ve Yemen'deki gelişmeleri konuştuğu kaydedildi.



Johnson ile Tillerson'ın İran ve bölgedeki protestolara ilişkin "derinlemesine yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği" aktarılan açıklamada, "İkili, ifade özgürlüğü hakkının önemi üzerinde de hemfikir olduklarını bildirdi. İkili ayrıca İran'daki insan haklarının, gösteriler yönetilirken ve durum yakından takip edilirken de tamamıyla saygı duyulması gerektiğini bildirdi." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, görüşmede Johnson'ın, ülkesinin İran'ın nükleer anlaşmasına yönelik bağlılığının yanı sıra İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu eylemleriyle ilgilenilmesi konusunda ortakları ve müttefikleriyle çalışmaya devam ettiğini yinelediği duyuruldu.



İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Ortadoğu krizinde ise ikili, Yemen'de siyasi bir çözüme varılmasını amaçlayan süreci ilerletmenin önemini ele alırken, Suriye'de de siyasi sürecin tekrardan canlandırılması ihtiyacını görüştü. (Bakanlar) Ayrıca, yasa dışı nükleer programını sona erdirmek üzere Kuzey Kore üzerindeki baskıların sürdürülmesinde de mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.