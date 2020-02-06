Johnson ile Netanyahu, sözde barış planını görüştü

06.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:42

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile ABD'nin sözde barış planını görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson ile Netanyahu öğleden sonra telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Johnson, ABD'nin gayretlerini olumlu bulduğunu yinelerken, İngiltere'nin iki devletli ve Kudüs'ün tarafların ortak başkenti olacağı bir çözüme desteğini vurguladı.

Johnson, İngiltere'nin tek yanlı toprak ilhakına karşı olduğunu da muhatabına iletti.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA