Johnson hükümeti AB ile ticaret anlaşması için ek süre almanın önüne geçecek yasa hazırlığında
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Johnson hükümeti AB ile ticaret anlaşması için ek süre almanın önüne geçecek yasa hazırlığında

Johnson hükümeti AB ile Brexit'in 'geçiş dönemi' olan Aralık 2020'ye kadar ticaret anlaşması üzerinde bir uzlaşıya varma konusunda istekli, eğer bu olmazsa da anlaşmasız olarak Dünya Tücaret Örgütü kuralları çerçevesinde ayrılma noktasında kararlı olunduğunu vurguluyor

17.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:55
Johnson hükümeti AB ile ticaret anlaşması için ek süre almanın önüne geçecek yasa hazırlığında

İngiltere Parlamentosu'nda çoğunluğu elde eden Boris Johnson liderliğindeki muhafazakar hükümet (AB) ile Brexit'in 'geçiş dönemi' olan 31 2020'ye kadar ticaret anlaşması üzerinde bir uzlaşıya varma konusunda istekli eğer bu olmazsa da anlaşmasız olarak Dünya Tücaret Örgütü kuralları çerçevesinde ayrılma noktasında kararlı olunduğunu vurguluyor.


Johnson bu konudaki kararlılığı göstermek için de parlamentodan Aralık 2020 tarihinin uzatılmasını engelleyecek olan bir yasa çıkaracağını açıkladı. Brüksel'de son derece sert ve keskin bir mesaj olarak algılanan bu hareket Johnson'ın blöf yapmadığını göstermek için atılacak. Ne var ki, finans piyasaları bu tavırdan ötürü şimdiden endişelenmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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