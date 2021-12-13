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Johnson'dan Putin'e uyarı: "Ukrayna'nın işgali stratejik bir hata olur"

Johnson'dan Putin'e uyarı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ukrayna'yı işgal etmek Rusya için stratejik bir hata olur" diyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, " Ukrayna'yı işgal etmek Rusya için stratejik bir hata olur" diyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Johnson'ın Putin'e Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda Rusya için "önemli sonuçların" olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Sözcü, "Başbakan, İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine bağlılığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanını Rusya'nın istikrar bozucu herhangi bir eyleminin önemli sonuçlara yol açacak stratejik bir hata olacağı konusunda uyardı" dedi.

Sözcü, Johnson'ın Ukrayna sınırında Rus askeri kuvvetlerinin birikmesinden derin endişe duyduğunu söyleyerek, gerilimi azaltmak ve kalıcı çözümler belirlemek için diplomatik kanallar aracılığıyla çalışmanın önemini yinelediğini söyledi.

Hafta sonu boyunca İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısında bir araya gelen G7 dışişleri bakanları, Rusya'ya "sınırları değiştirmek için herhangi bir güç kullanımının uluslararası hukuka göre kesinlikle yasak olduğunu" hatırlatan bir bildiri yayınlamıştı. G7 bakanları yayınladıkları ortak bildiride, Rusya'nın işgal eylemi halinde "ağır bedel" ödeyeceğini vurgulamıştı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden da Putin ile görüşerek, Ukrayna'ya bir saldırı başlatılması halinde Rusya'nın "ekonomik sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını söylemişti. ABD istihbarat kaynaklarına göre Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 70 bin asker yerleştirerek, gelecek yılın başlarında muhtemel bir işgal planlıyor.

(Aylin Albayrak/İHA)

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