Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim
? İngiltere Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.
03.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:18
? İngiltere Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyon süremi doldurdum. Ama semptomlardan birini taşıyorum, küçük bir semptom; hala ateşim var. Semptomlar tamamen yok olana kadar kendimi izole etmeye devam etmek zorundayım' dedi.VİRÜSÜ YENMEK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ
- İngiltere
'Virüsü yenmek için sürekli çalışıyoruz' diyen Johnson havaların güzelleşmesiyle birlikte herkesi evde kalması konusunda uyararak, 'Evde kal, NHS'imizi (Ulusal Sağlık Servisi) koru, hayat kurtar' çağrısını yaptı.
- İngiltere
Kaynak: DHA