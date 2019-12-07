Johnson-Corbyn TV'de karşılaştı: Anketler Muhafazakarları işaret ediyor

07.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:14

İngiltere'de yapılacak erken seçimlere birkaç gün kala Başbakan Boris Johnson ile İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ilk kez televizyonda tartışma programına katıldı. Anketlere göre Johnson 12 Aralık'ta yapılacak seçimler için avantajını koruyor.



Londra merkezli YouGov araştırma şirketinin programdan hemen sonra yaptığı ankete katılanların yüzde 52'si Boris Johnson'u ana muhalefet adayından daha başarılı buldu. Euronews.com'da Görüntüle