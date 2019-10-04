Johnson, Brexit için 19 Ekim tarihine kadar anlaşma sağlanamaması halinde AB'den uzatma isteyecek

Johnson, Brexit için 19 Ekim tarihine kadar anlaşma sağlanamaması halinde AB'den uzatma isteyecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışıyla (Brexit) ilgili bir anlaşmanın 19 Ekim tarihine kadar sağlanamaması halinde uzatma istemek için AB’ye bir mektup göndereceği bildirildi.

04.10.2019 19:16
Johnson, Brexit için 19 Ekim tarihine kadar anlaşma sağlanamaması halinde AB'den uzatma isteyecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla (Brexit) ilgili bir anlaşmanın 19 Ekim tarihine kadar sağlanamaması halinde uzatma istemek için AB'ye bir mektup göndereceği bildirildi.


Reuters, bu haberine dayanak olarak İskoçya mahkemesine gönderilen bir hükümet belgesini gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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